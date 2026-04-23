日米首脳間で合意した総額5500億ドル（約87兆円）の対米投資。すでにガス火力発電所や小型モジュール炉（SMR）の次世代原発の建設など6案件が発表されているのだが……。【写真】この記事の写真を見る（3枚）◇高市早苗首相が3月下旬の日米首脳会談を乗り切る決め手にもなった巨額の対米投資。日本の相互関税や自動車関税を15％に留める見返りとして、米側に提供する投融資で、「資金は国際協力銀行（JBIC）と日本貿易保険（NE