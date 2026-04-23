「広島０−２ヤクルト」（２２日、マツダスタジアム）広島が今季２度目の完封負けを喫した。好機は演出するものの、得点にまでは至らず、チーム打率と得点数が１２球団ワーストの攻撃陣が奮起することはなかった。借金は再び５に拡大し、打線の軸となる小園海斗内野手（２５）も右手に死球を受けた影響で途中交代するアクシデントに見舞われた。新井貴浩監督（４９）は「我慢」の姿勢を示した。降りしきる雨の中、鯉党は声を