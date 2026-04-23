お笑いコンビ・東京ホテイソンが（たける・ショーゴ）が、22日までに更新されたYouTube「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」の「あのちゃんねる」に出演。自身の愛車について明かした。【動画】愛車は「芸能人で1番小さい車」…“愛車”に言及するショーゴこの日は自動車ディーラーでのロケだが、あのは冒頭、車の免許をもっていないと告白。そこで、免許を持つショーゴがいる東京ホテイソンを助手として呼び出すこと