首都高をめぐる入札で談合があったとして、公正取引委員会は清掃業者4社に排除措置命令を出し、発注側の首都高速道路に対しても改善措置を求めました。排除措置命令を受けた4社は遅くとも2017年以降、首都高の道路清掃の入札で、事前に受注業者を調整する「談合」を繰り返していました。4社のうち、スバル興業と京葉ロードメンテナンスには合わせて5億2825万円の課徴金の納付を命じました。また、発注側の首都高速道路の職員2人が