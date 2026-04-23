西武鉄道は、「ビール特急2026」を運行する。特急レッドアロー号1編成の車内にバーカウンターを設け、生ビールなどのドリンクとおつまみ・軽食を提供する。チケット1枚につきドリンク2杯を用意し、狭山茶やミネラルウォーターなどもそろえる。定員は臨時列車が各回192名、6月7日の一部便が各回96名。5月29日から31日までは西武新宿〜西武球場前間で臨時列車を運行し、埼玉西武ライオンズ元監督の辻発彦氏と前監督の渡辺久信氏が日