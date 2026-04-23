札幌・手稲警察署は、住所・職業・年齢が全て自称の、札幌市北区に住む、無職の男（66）を現行犯逮捕しました。男は4月22日午後8時ごろ、札幌市手稲区前田1条11丁目の手稲駅北口ロータリーで、路線バスから降りる際に、運転手の男性（55）の頬を拳で殴った疑いが持たれています。警察によりますと、男は酒を飲んでいたと申告しましたが、呼気検査の結果でアルコールは検出されなかったということです。調べに対