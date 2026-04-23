現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年3月2日に回答があった東京都在住68歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：68歳男性同居家族構成：本人のみ住居形態：賃貸居住地：東京都リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：400万円現在の預貯金：800万円、リスク資産：300万円これまでの年金加入期間：