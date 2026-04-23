「新幹線の乗り場はこっちでいいですか？」【衝撃の体験】「降りないほうがいい」。運転手の忠告を聞かず、車を出て歩き出した私。しばらくして分かった、言葉の意味差し出された切符を見ると、行先は反対ホームだった。私に声をかけてきた兄とその弟は、無事に向かいの乗り場に行ったのだが突如、こちらに走って戻ってこようとしている――。青森県在住の50代（投稿時）男性・Sさんの思い出。＜Sさんからのおたより＞仙台で学生し