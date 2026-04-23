◇プロ野球 セ・リーグ 巨人5-1中日(22日、前橋)今季ワーストの6連敗を喫し、4勝17敗での借金13。開幕から苦しい状況が続く中日。この試合の解説を務めたのは、中日で32年間にわたり投手として活躍した山本昌さん。現状のチームに「今年は下馬評も高くて楽しみにしていた。ケガ人が出ているのもあるんですけど、これだけミスが出ると勝てる試合も勝てないです。ジャイアンツも苦しい中で、ドラゴンズのほうがミスが多かった」とコ