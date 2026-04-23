4月26日に香港・シャティン競馬場で行われる香港チャンピオンズデーに向け、出走予定のJRA所属馬が22日、現地で調整を行った。クイーンエリザベス2世カップ（G1・芝2000m）に出走予定のジューンテイク（牡5・栗東・武英智）は、芝コースでJ.モレイラ騎手を背に6ハロンから追い切りを消化。武英智調教師は「ゴールまで動きは良かった」と評価し、調教後に同騎手が下馬した点についても「初めてのコースや周囲の環境に対する物見