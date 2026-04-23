【東・西日本は本降りの雨】東日本と西日本は、いまは雨の降っていないところも、傘が必要になりそうです。降りだしの遅い関東も、昼前後には天気が崩れる見込みです。太平洋側を中心にザーザー降りの雨で、風の強まるところもあるでしょう。沿岸を中心に横殴りの雨になることもありそうですので、大きめのしっかりとした傘があると良さそうです。【北日本は晴れて空気が乾燥】東北南部の福島県は夕方から雨雲がかかりますが、その