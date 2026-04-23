22日、岩手・大槌町の2カ所で山林火災が発生し、23日午前6時現在も延焼が続いています。22日午後2時ごろ、大槌町の小鎚地区で、「斜面から火が出ている」と付近の住民から消防に通報がありました。消防などによりますと、これまでに付近の山林と建物7棟が焼けていて、町によりますと、少なくとも住宅1棟が全焼、別の住宅1棟が半焼しました。一方、小鎚地区の現場から南東に9.5kmほど離れた吉里吉里トンネル付近でも火災が確認され