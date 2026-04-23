◆ 坂口氏「皆が後ろに後ろにとなり始めたので、しばらくまた強いのかな」日本ハムは22日、楽天と対戦し延長10回・5x−4でサヨナラ勝利を収めた。1点を追う8回、一死一・二塁から清宮幸太郎の適時打で同点に追いついた。執念の一打を放った清宮。22日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「本塁打が出るチームは、俺が決めてやろうとか俺がここで本塁打とか、いろいろあるじゃないですか。でも今日見