NHK「風、薫る」では、直美（上坂樹里）が身分を偽り、鹿鳴館のメイドとして働くシーンが描かれている。ドラマのモチーフとなった鈴木雅は、どうだったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実に迫る。楊洲周延（豊原周延）『貴顕舞踏の略図』／鹿鳴館での舞踏会のようす（写真＝Public Domain／Wikimedia Commons）■“鹿鳴館で婚活”への違和感身分を偽って鹿鳴館のメイドになり、結婚相手を探していた直美（