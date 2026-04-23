ロッカーの配置変更で不仲説を強める結果に総年俸約577億円を誇りながら、現在泥沼の12連敗と苦しんでいるメッツ。チームの不振に追い打ちをかけるように、フアン・ソト外野手とフランシスコ・リンドーア内野手の不仲説が再燃している。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のティム・ブリットン記者は、関係改善へ「プレーで結果を」と解決策を指摘した。発端となったのは、クラブハウス内におけるロッカーの配置変更