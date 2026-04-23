低コスト長距離兵器AGM-188A「ラスティダガー」の量産が開始されたと、開発を手がける米企業が20日、明らかにした。ウクライナへの供給が見込まれる新世代兵器の本格生産入りは、ロシア本土の安全保障環境に新たな変化をもたらす可能性がある。米国が承認した対外有償軍事援助（FMS）では、ウクライナは長距離攻撃兵器「ERAM」を最大3350発まで調達可能とされる。この中核を担うのがラスティダガーで、１発数十万ドルとされる低価