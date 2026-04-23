「休むけど結果は出す」デンマーク人「休んで休んで休んで休んで休んでまいります。でも、結果は出す」新年度のスタートを迎えた4月には、気合いが入って「今年度は◯◯をしよう」と目標を立てた人もいるかもしれない。その後、調子はどうだろうか。気合いを入れてスタートしてから約1ヶ月。少し疲れも出てくる頃ではないだろうか。というわけで、ゴールデンウィークを前に、ここで「休み」について考察してみたい。「休んで休んで