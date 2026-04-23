仕事や家事の合間に、ちょっと甘いものでリフレッシュしたい…そんな気分の日、ありますよね。そんなときにぴったりな“ご褒美アイス”が登場しました。森永乳業の「Variche（バリッチェ）」がリニューアルして全国発売へ！スプーンで表面のチョコを“バリッ”と割るあの感覚は、一度体験するとクセになる気持ちよさ。パリッとした音と手応えに癒やされながら、なめらかなアイスとチョコの絶妙なハーモニー