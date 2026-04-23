ニューヨーク証券取引所＝2025年12月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】22日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反発し、前日比340.65ドル高の4万9490.03ドルで取引を終えた。イラン情勢をにらむ展開となる中、トランプ米大統領が停戦の延長を表明したことが好感され、買い注文が膨らんだ。トランプ氏は21日、具体的な期限は示さなかったものの、イランとの停戦を延長する考えを表明。イラン革命