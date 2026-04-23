アメリカとイランの停戦の延長をめぐりトランプ大統領は、無期限ではなく、「3日間から5日間」を想定していると報じられました。一方、ホワイトハウスは期限を設けていないとしています。トランプ大統領が21日に発表したイランとの停戦の延長について、アメリカのニュースサイト「アクシオス」はアメリカ政府関係者の話として、「トランプ大統領が3日間から5日間認める考えだ」と報じました。アメリカ政府関係者は理由について、「