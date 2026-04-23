フェイスリフトを行うなど、さまざまな改良が加えられたヴォクシー2026年4月10日、トヨタはミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の一部改良を実施し、同年5月6日に発売すると発表しました。その後のユーザーからの反響についてトヨタディーラーに問い合わせてみました。ヴォクシーは2001年12月に兄弟車「ノア」とともにデビューしました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型ヴォクシー」です！ 画像で見る（30枚）