巨人５―１中日（セ・リーグ＝２２日）――巨人が２連勝。二回に佐々木の適時打、石塚の２点三塁打などで４点を先行し、継投で反撃をかわした。中日は１３三振と打線がつながらず、今季ワーストの６連敗。阿部監督「求められているものが高い選手」不意に訪れた出場機会で、２０歳の右打者が実力の片りんを示した。巨人の石塚が、３番遊撃でのプロ初先発という大抜てきに、初の長打、初の打点で応えた。一回の好機で三振に倒