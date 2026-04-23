22日、宮城県柴田町の民家の庭で、住人の女性がクマと鉢合わせとなりました。クマは体長およそ1メートルで、女性が驚いて声を出したところ逃げたということです。女性にケガはありませんでした。警察がパトカーで周囲の警戒にあたっていますが、クマの行方は分かっていません。■クマはどこへ…ドローンで捜索住宅の敷地をうろうろと歩くクマ。近くに車もとまっていますが、気にするようなそぶりはありません。この翌日にも、マン