ドル買い優勢停戦延長もホルムズ海峡を巡る情勢は流動的＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ＮＹ時間に入ってドル買いが優勢となり、ドル円も１５９．６０円近辺まで一時上昇。序盤は１５９円台前半での上下動が続いていたが、前日はイランが和平協議に訪れず、バンス副大統領もパキスタンに向かわなかった。市場ではリスク回避の雰囲気も広がっていたが、その後にトランプ大統領が「協議が完了するまで」停戦を延長する