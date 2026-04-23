「機上では離着陸時に緊急の連絡が取れません。本人は“飛行機に乗るか迷った”と釈明していますが、危機感がなさ過ぎます」。「デイリー新潮」の記事に出てくる「政治部デスク」の言葉だ。イラン戦争の最中、高市総理が石川県知事選の応援に飛行機で行ったことをとがめる趣旨である。【写真を見る】「枕元にチップ」は今や日本人だけ？“アメリカ人に鼻で笑われる”謎習慣選挙応援に行くことの是非はさておき、僕が気になった