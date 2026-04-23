トランプ米大統領の妻・メラニア夫人が4月9日に開いた記者会見が波紋を呼んでいる。＊＊＊【写真を見る】女性の下腹部に「ドナルド」の署名が…手紙の送り先は17歳で“ロリータエクスプレス”に〈こんにちは。私と恥ずべきジェフリー・エプスタインを結び付けるうそは今日で終わらなければなりません。（中略）私はエプスタインの被害者ではありません。エプスタインが私とドナルド・トランプを引き合わせたこともありません