来年1月の任期満了に伴う宮崎県知事選に、前知事の東国原英夫氏（68）が出馬を表明した。4月9日の会見では、陣営のスタッフに加藤守氏（35）がメンバー入りすることが明かされた。地元で“東国原氏の後継者として政治家を目指している”と言われるこの人は、いったい何者？＊＊＊【写真を見る】母・かとうかず子によく似たイケメン東国原英夫氏の「息子」かとうかず子によく似たイケメン東国原氏は2度の離婚を経験している