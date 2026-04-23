「北九州のソウルフード」で知られる資さんうどんがきょう23日より、“冷たい麺”の新商品48種類を販売開始する。【画像】はみ出る「ごぼ天！」、48種類の新作メニュー48種類の新商品は、おろしのぶっかけ・山いものぶっかけ等を含む新作。「ごぼ天おろしぶっかけ」「肉おろしぶっかけ」「海老天おろしぶっかけ」などの“おろし”のぶっかけ商品と、「山いも温玉ぶっかけ」「山いもぶっかけ」などの“山いも”のぶっかけ商品と