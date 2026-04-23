プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第4節 クラブ・ブリュージュとメヘレンの試合が、4月23日03:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。 クラブ・ブリュージュはクリストス・ツォリス（FW）、ニコロ・トレソルディ（FW）、ハンス・ファナケン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ケリ