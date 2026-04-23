開催：2026.4.23 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 6 - 8 [オリオールズ] MLBの試合が23日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとオリオールズが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカ、対するオリオールズの先発投手はクリス・バジットで試合は開始した。 1回表、4番 ピート・アロンソ 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでオリ