学校で学ぶ歴史は、偉人たちの輝かしい功績が中心です。しかし実際には、思わず耳を疑うような過激な発言や、人間味あふれる一面も数多く記録されています。本記事では、『東大教授がおしえる 超！やばい日本史』より、幕末の天才官僚、小栗忠順が無能な役人たちに放った、強烈すぎる「ある一言」を紹介します。2027年放映予定の大河ドラマ「逆賊の幕臣」の主役として注目が集まるいま、教科書では語られない小栗忠順の「意外すぎ