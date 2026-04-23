プレミアリーグ 25/26の第34節 バーンリーとマンチェスター・シティーの試合が、4月23日04:00にターフ・ムーアにて行われた。 バーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、ジョシュ・ローレント（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはアーリング・