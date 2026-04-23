「自分を愛せ」という言葉は、いまや自己啓発の定番のメッセージとなっている。しかし一方で、自己愛はわがままや利己性と結びつけられ、否定的に語られることも少なくない。実はこの「自己愛」をめぐる評価は、宗教や思想によって大きく異なってきた。ある宗教では人間の根源的な愛とされ、別の宗教では警戒すべきものとされる。自己愛をめぐる“真逆の教え”から、その本質を考える。※本稿は、文学者の横道 誠『やっぱり人生を