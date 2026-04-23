韓国の人気女子ゴルファー、アン・ソヒョンが誕生日を迎えて大胆ドレスを披露して話題だ。【写真】童顔+グラマラス…アン・ソヒョンの圧巻ボディアン・ソヒョンは最近、インスタグラムを更新。風船の絵文字とともに「楽しくて幸せだった先週」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、高級感漂うレストランでカメラに微笑むアン・ソヒョンが写っている。黒のジャケットに白ドレスを合わせたシックな装い