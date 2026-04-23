プレミアリーグ第34節が22日に行われ、バーンリーとマンチェスター・シティが対戦した。アーセナルとの頂上決戦となった前節を2−1で制し、暫定勝ち点差を「3」に縮めた2位のマンチェスター・シティは首位奪還を目指して降格圏の19位バーンリーとのミッドウィーク開催の一戦に臨んだ。そのアーセナル戦からは負傷のロドリに代えてラヤン・アイト・ヌーリを起用した以外、同じスタメンを採用した。後ろ重心のバーンリー相手に