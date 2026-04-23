「女子優遇に慣れてしまうと、社会に出てから苦労する。逆説的だが、本当に実力で勝負したい女子こそ女子大へ」「女子大ならではの特徴はありますか？私の答えは『ありません』です」前々回では名門女子大の凋落を、前回は現状に対する女子大OGたちの率直な意見を紹介した。それでは、現在女子大で教えている教員はどう感じているのか？本記事では、教員・OGたちの声を紹介するとともに、今後女子大が生き残るために必要な価値に