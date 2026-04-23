米国で最新AIが発表され、「核兵器並みの脅威になり得る」と世界を震撼させている。発表直後、米欧の中央銀行や金融監督当局は、金融機関トップと緊急会合を行った。万が一サイバー攻撃が発生した場合の対応策だとみられている。わが国は、紙ベースの業務に拘泥する組織も多い中、加速するAIの非連続な変化にうまく対応できるのだろうか。システム開発の不備でATMの利用停止が起きたケースも記憶に新しい。国内金融がサイバー攻撃