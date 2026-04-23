【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月25日13時30分から日本テレビで『全力チャンプ』が放送される。 ■優勝賞金は100万円 この番組は、番組オリジナルの大会を開催し、未来のスターを発掘するコンテストバラエティ。 今回は「第一回分業カラオケ選手権」を開催。“カラオケ精密採点”にて100点満点を出すのが困難な超難関曲をチームで分担しながら歌唱し、その得点を競うカラオケ団体戦で、ひとりで