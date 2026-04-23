プロ野球セ・リーグは22日、各地で3試合が行われました。首位ヤクルトは広島に完封勝利。初回は連打で好機をつくり相手のバッテリーエラーで先制。4回には先発の山野太一投手の犠牲フライで2点目を奪います。投げては山野投手が6回無失点で両リーグトップ4勝目。キハダ投手は開幕から9試合連続セーブです。敗れた広島は9回は2死2･3塁の好機をつくるもあと一本が出ませんでした。DeNAは阪神に連勝。6-6の8回に勝又温史選手が勝ち越