プロ野球パ・リーグは22日、各地で3試合が行われました。西武は首位のソフトバンクに連勝。1点を追う2回、古賀悠斗選手の犠牲フライや西川選手がタイムリーで逆転します。投げては郄橋光成投手が9回1失点で3年ぶり完投勝利。西武はソフトバンクに連勝で今季初の3連勝です。敗れたソフトバンクは、打線が3安打と1得点と沈黙しました。首位のオリックスはロッテに勝利。試合は同点の5回紅林弘太郎選手が3ランホームランを放ち