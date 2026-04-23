「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２２日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉きさらぎ賞９着のショウナンガルフ（牡、須貝）はダービー（５月３１日・東京、芝２４００メートル）へ。１８日の阪神１勝クラスで３着だったエチゴドラゴン（牡、宮本）は引き続き幸で京都新聞杯（５月９日・京都、芝２２００メートル）へ。除外なら、あずさ賞（５月１６