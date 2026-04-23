「有力馬次走報」（２２日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆福島牝馬Ｓを勝ったコガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢）は府中牝馬Ｓ（６月２１日・東京、芝１８００メートル）を予定。◆栗東・須貝勢の動向。大阪杯１３着のファウストラーゼン（牡４歳）は函館記念（６月２８日・函館、芝２０００メートル）を視野に入れる。阪急