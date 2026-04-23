「フローラＳ・Ｇ２」（２６日、東京）牡馬相手のきさらぎ賞で僅差の３着と好走したラフターラインズは２２日、新コンビを組むレーンを背に美浦Ｗで併せ馬。エンセリオ（５歳３勝クラス）を追走し、手応え十分のまま迎えた直線では内に進路を取る。持ったままでもスムーズに加速体勢に入って、馬体を併せてフィニッシュ。時計は６Ｆ８２秒４−３７秒４−１１秒３を刻んだ。初コンタクトを済ませた名手の表情も明るい。レーン