「クイーンエリザベス２世Ｃ・香港Ｇ１」（２６日、シャティン）海外初挑戦でクイーンリザベス２世Ｃに参戦する昨年の天皇賞・秋覇者マスカレードボールは２２日、シャティン競馬場の芝コースで単走追い。ゆったりとしたリズムから直線も余力を残したまま、４Ｆ４９秒９−２Ｆ２４秒９でフィニッシュした。手塚久師は「香港の暑さのせいか少しイライラしているような感じに見受けられたので、予定していたよりも少し時計を遅