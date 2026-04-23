「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）大阪杯で復活Ｖを挙げたクロワデュノールは２２日、栗東ＣＷで３頭併せ。団野（レースは北村友）を背にセンツブラッド（４歳オープン）、イチオクコウネン（３歳未勝利）の僚馬２頭との差を詰めるまでの反応はやや鈍かったものの、６Ｆ８２秒２−３６秒４−１１秒１を計時し、前者に１馬身、後者に半馬身先着した。斉藤崇師は「（大阪杯を）使ってからも問題なく順調に来ています」