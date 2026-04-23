◇パ・リーグソフトバンク1―3西武（2026年4月22日ベルーナD）初回に援護を受け、その裏は3者凡退に仕留める理想の立ち上がりだった。ただ、ソフトバンク・大関はリードを守れなかった。「序盤は変化球を狙われてしまった。相手がどんどん振ってきた。先制点をもらったのに逆転を許してしまったことは反省です」2回に連打などで1死二、三塁とされ、古賀悠には高めに浮いた変化球を左翼へ運ばれる同点犠飛。なお、2死三