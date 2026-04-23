「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）昨年の覇者ヘデントールは２２日、美浦Ｗでグランマエストロ（３歳未勝利）と併せ馬。道中は１馬身追走の形でしっかりと脚をため、直線では内から並び掛け、併走状態を保ったまま併入した。さらにゴールを過ぎてもスピードを緩めず駆け抜けた。太田助手は「長くゆったり走るのは得意なので、短く、速くというイメージで。通常は止めるところですが、ゴールを過ぎても走らせて、トッ