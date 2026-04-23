ソフトバンクのスチュワートが出場選手登録を抹消された。前日21日の西武戦に先発し、1回6安打6失点の大乱調。2戦続けてKOされ、小久保監督は「状態を上げてもらわないといけない」と話していた。首脳陣から今季15勝を期待されながら4試合に登板し、2勝2敗、防御率7・02。代わって捕手の渡辺が今季初昇格した。