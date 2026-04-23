タレントの若槻千夏（41）が22日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。少額の詐欺だと思い込んだ出来事を振り返った。この日のテーマは「ダマされやすい女と疑り深い女」。疑り深い派の若槻は、「詐欺に遭った」という話題で、「ニュースで見てたんですけど、凄い少額の小銭ぐらいのをちょっとずつ引き落とす詐欺がはやってます、みたいな」と切り出した。そのニュースに強い印象を受けて