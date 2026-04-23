「マイラーズＣ・Ｇ２」（２６日、京都）復権を目指すアドマイヤズームは２２日、栗東ＤＰで最終追い。迫力満点の脚さばきで駆け抜け、好調をアピールした。爪の不安を抱えていた昨年はまさかの未勝利に終わったが、Ｇ１覇者の風格が戻ってきている。昨年のマイルＣＳで４着に激走したオフトレイルは栗東坂路でパワフルな動きを披露。今季初戦の東京新聞杯では１０着に敗れたが、得意の淀で３つ目のタイトルを手に入れ、春の大